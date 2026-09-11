Le message de Soufiane Rahimi après le décès de son père

Soufiane Rahimi a adressé un message de remerciement aux supporters d’Al-Aïn et d’Al-Wasl, ainsi qu’à l’ensemble du public émirati, pour leur soutien et leurs condoléances après le décès de son père.

L’international marocain a exprimé sa reconnaissance pour les messages reçus durant cette douloureuse épreuve, soulignant que cet élan de solidarité ne l’étonnait pas de la part du peuple émirati.

« En mon nom et au nom de ma famille, j’adresse mes sincères remerciements aux supporters d’Al-Aïn et d’Al-Wasl, ainsi qu’à l’ensemble du public émirati, pour vos marques de sympathie et votre soutien dans cette terrible épreuve. Cette solidarité n’est pas surprenante de la part du généreux peuple émirati», a écrit l’ancien attaquant du Raja de Casablanca.

Et d’ajouter : «Que Dieu accorde à mon père Son infinie miséricorde, l’accueille dans Son vaste paradis et le récompense pour tout le bien qu’il a fait pour ma famille et moi. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons ».

H.M.