Lions de l’Atlas : Hamza Igamane brille, Rahimi menacé ?

L’attaquant Hamza Igamane a su gagner la confiance du sélectionneur national Walid Regragui, après avoir trouvé le chemin des filets face au Niger et à la Zambie lors des deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Ancien buteur de l’AS FAR, Igamane réalise un bon début de saison. Parti des Glasgow Rangers, il a rejoint le LOSC Lille et s’est immédiatement illustré en inscrivant un doublé contre Lorient dès son premier match de Ligue 1.

Profitant pleinement de l’opportunité offerte par Regragui, il a marqué vendredi dernier face au Niger quelques minutes seulement après son entrée en jeu, avant de signer lundi une superbe réalisation de loin contre la Zambie.

Le sélectionneur dispose désormais d’un large éventail d’options en attaque, grâce aux performances d’Ayoub El Kaabi, Youssef En-Nesyri et Hamza Igamane, sans oublier la récente convocation de Marouane Sanadi, attaquant de l’Athletic Bilbao.

De son côté, Soufiane Rahimi, star d’Al Ain (Émirats arabes unis), est éloigné des terrains en raison d’une blessure qui lui a coûté sa place chez les Lions de l’Atlas. Il devra redoubler d’efforts pour retrouver sa place. Rahimi s’était pourtant illustré avec la sélection, marquant à plusieurs reprises en qualifications pour la CAN et le Mondial, et terminant meilleur buteur du tournoi olympique de Paris.

La concurrence s’annonce donc encore plus féroce dans les prochains mois parmi les attaquants marocains, à trois mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations, où toute baisse de régime ou blessure pourrait coûter cher.