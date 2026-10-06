France: un chef d’œuvre de Dali dérobé dans un musée

Par LeSiteinfo avec MAP

La couverture d’un livre précieux, sculptée par le célèbre artiste surréaliste espagnol Salvador Dali, a été volée dans la nuit de dimanche à lundi, dans un musée privé en Auvergne, dans le centre de la France, rapportent les médias français, citant le parquet et le propriétaire du livre.

L’écrin du « Livre de l’Apocalypse », présenté comme l’un des plus chers au monde, a été dérobé au Centre d’art contemporain d’Issoire, commune relevant du département du Puy-de-Dôme, d’après un communiqué du parquet de Clermont-Ferrand relayé par les médias.

Le parquet évoque une œuvre de « grande valeur », voire une « pièce exceptionnelle et unique ».

Une enquête a été ouverte suite à ce vol, selon la même source.

Estimé à plusieurs millions d’euros, « L’Apocalypse » est considéré comme le livre le plus lourd et l’un des plus chers au monde, recouvert de décorations en or et de pierres précieuses.

Réalisé entre 1958 et 1961, ce livre monumental de 210 kilos est le fruit d’une collaboration entre sept grands écrivains et sept grands artistes, parmi lesquels Jean Cocteau, Jean Giono, Léonard Foujita et Ossip Zadkine.

Salvador Dalí avait sculpté sa couverture en bronze ornée de pierres précieuses, qui pèse 150 kilos.