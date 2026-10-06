«Merci, ce fut un merveilleux voyage» : Buenos Aires rend hommage à Messi jusque dans le métro

À Buenos Aires, le métro s’adapte à la soirée historique qui s’annonce autour de Lionel Messi. À l’occasion du match d’adieu de la star argentine avec la sélection, prévu ce mardi au stade Monumental face au Bénin, la ligne D du Subte prolongera exceptionnellement son service jusqu’à 1h30 du matin afin de faciliter le retour des milliers de supporters après la rencontre.

Après la fin des horaires habituels, les rames continueront de partir de la station Congreso de Tucumán, la plus proche du Monumental, avec des arrêts notamment à Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón et 9 de Julio. Une mesure destinée à fluidifier la sortie des spectateurs et à accompagner la dernière apparition de Messi avec l’Albiceleste sur le sol argentin.

Por el partido despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, el subte porteño extenderá hasta la 1.30 el servicio de la línea D este martes: « Gracias, Lionel. Ha sido un viaje maravilloso ». https://t.co/F9HUqG15Xb — MDZ Online (@mdzol) October 5, 2026