Tennis: Jannik Sinner forfait pour le reste de la saison

Par LeSiteinfo avec MAP

Le N.1 mondial Jannik Sinner a annoncé mardi que sa blessure au genou droit le priverait du reste de la saison 2026, une absence prolongée qui permettra à Alexander Zverev de prendre la place de N1 mondial dans les prochaines semaines.

« Avec les médecins, nous avons décidé que j’ai besoin d’un traitement pour mon genou, ce qui signifie que la saison 2026 est officiellement terminée », a déclaré Sinner dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

L’équipe de Sinner a expliqué dans un communiqué qu’il allait « suivre un traitement pour une inflammation au genou », écartant ainsi l’hypothèse d’une intervention chirurgicale.

La saison 2026 s’achève sur un bilan mitigé pour le futur ex-patron du circuit mondial.

Sinner s’est distingué en début de saison en remportant cinq Masters 1000 d’affilée (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Rome) et devenant le deuxième joueur de l’histoire à remporter chacun des neuf tournois de cette catégorie, après la légende Novak Djokovic.

Mais il a ensuite subi une véritable désillusion à Roland-Garros, qu’il abordait en favori en l’absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, alors blessé.

Vaincu en janvier en demi-finales de l’Open d’Australie, dont il était double tenant du titre, Sinner a réussi à conserver sa couronne à Wimbledon. Mais sa victoire en finale contre Zverev aura finalement signé la fin de sa saison.