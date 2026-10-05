Mohamed Ouahbi: « Nous avons des choses à améliorer »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, a souligné les qualités affichées par les Lions de l’Atlas lors de cette trêve internationale, tout en relevant les aspects qui restent à améliorer, à l’issue du match amical face au Mali (1-1), disputé dimanche à Tanger.

« Nous avons des qualités et des choses à améliorer. Nous sommes satisfaits d’avoir joué contre une équipe comme le Mali, qui nous a mis en difficulté et qui dispose de beaucoup de qualité », a déclaré Ouahbi à la presse au terme de cette rencontre.

Le sélectionneur national s’est dit également satisfait du bilan de ce stage, mettant en avant l’intensité et la qualité de l’opposition, qui constituent, selon lui, des enseignements précieux pour son groupe.

« C’est très intéressant pour nous. Nous sommes vraiment très contents d’avoir joué ce match », a-t-il relevé, ajoutant que plusieurs éléments positifs avaient été constatés durant l’ensemble du stage, tout en reconnaissant la nécessité de poursuivre le travail sur certains aspects.

Sur le plan du jeu, Mohamed Ouahbi a estimé que les Lions de l’Atlas avaient affiché de bonnes dispositions dans la conservation et la circulation du ballon, soulignant que l’adversaire avait eu « beaucoup de mal à nous presser et à récupérer le ballon ».

Il a, toutefois, relevé un manque de profondeur par moments, ainsi que certains espaces laissés à l’adversaire en première période.

« Défensivement aussi, nous avons laissé un peu trop d’espaces en première mi-temps. Nous voulions peut-être trop enflammer le match », a-t-il expliqué.

En seconde période, le technicien national a relevé une meilleure maîtrise de la rencontre. « C’était un match un peu plus contrôlé, avec des coups sur coups qui auraient pu leur faire mal. On aurait pu créer beaucoup plus d’occasions franches et marquer des buts », a-t-il poursuivi.

Tout en saluant la prestation du Mali, qui a opposé une solide résistance aux Lions de l’Atlas, Ouahbi a réaffirmé sa satisfaction quant au déroulement de ce stage. « Nous sortons satisfaits de ce stage. C’était très intéressant et nous continuons à progresser », a-t-il affirmé.

Le sélectionneur national a, enfin, insisté sur l’importance de disputer des rencontres de cette intensité pour permettre à son équipe de franchir de nouveaux paliers.