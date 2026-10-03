Qualif. CAN U20: le Maroc bat l’Égypte (2-0) et se qualifie pour la phase finale

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection nationale marocaine de football des moins de 20 ans (U20) s’est imposée face à son homologue égyptienne sur le score de 2 buts à 0, samedi au stade de l’Autorité du Canal de Suez à Ismaïlia, pour le compte de la 4e journée des qualifications de la zone de l’Union nord-africaine de football (UNAF) à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations U20 (Ghana-2027).

Les deux buts de la sélection nationale ont été inscrits par Adam Baallal à la 25e minute et Sami Bouhoudane à la 33e minute de la première période.

Grâce à cette victoire, le Maroc occupe la première place du classement des qualifications avec 7 points et assure sa qualification pour la phase finale de la CAN au Ghana, quel que soit le résultat de la dernière journée, prévue le 6 octobre, au cours de laquelle il affrontera la Libye.

Les qualifications de la zone UNAF se déroulent du 24 septembre au 6 octobre selon le système du championnat à une phase, chaque sélection disputant quatre rencontres et bénéficiant d’une journée de repos lors de l’une des journées de compétition. Les deux premiers au classement se qualifieront pour la phase finale de la CAN U20.

Cinq sélections participent à ces qualifications, à savoir l’Égypte, pays hôte, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et la Libye. Les deux équipes occupant les première et deuxième places se qualifieront pour la CAN U20 au Ghana.