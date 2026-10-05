L’Argentine se prépare à dire adieu à Lionel Messi

Une page historique du football argentin s’apprête à se tourner. L’Argentine affrontera le Bénin, mardi 6 octobre au stade Monumental de Buenos Aires, dans un match amical qui marquera les adieux de Lionel Messi à la sélection nationale. Le coup d’envoi est prévu à 23h, heure marocaine.

Après plus de deux décennies sous le maillot de l’Albiceleste, le capitaine argentin s’apprête ainsi à faire ses dernières foulées avec sa sélection. Âgé de 39 ans, Messi avait annoncé fin août sa retraite internationale, estimant que le moment était venu de refermer ce chapitre exceptionnel de sa carrière.

La rencontre face au Bénin a été pensée comme une véritable soirée d’hommage à celui qui a profondément marqué l’histoire du football argentin. Le président de l’Association argentine de football (AFA), Claudio Tapia, avait annoncé la volonté d’offrir à Messi « les adieux qu’il mérite », en concertation avec le sélectionneur Lionel Scaloni et avec l’accord du joueur.

Le Monumental devrait ainsi afficher complet pour cette soirée particulière. Les champions du monde argentins de 2022 qui ne figurent pas dans la liste de Scaloni ont également été invités, avec leurs familles, afin de participer à cet hommage.

Un dernier rendez-vous qui vient couronner une aventure internationale hors norme. Depuis ses débuts avec l’Albiceleste en 2005, Messi a accumulé 207 sélections et inscrit 125 buts, deux records historiques de la sélection argentine. Son palmarès avec l’équipe nationale comprend notamment deux Copa América, en 2021 et 2024, ainsi que la Coupe du monde remportée au Qatar en 2022.

Longtemps critiqué pour ses difficultés à reproduire avec l’Argentine l’impact qu’il avait en club, Messi a finalement réussi à conquérir définitivement le cœur du public argentin. La Copa América 2021, la Finalissima 2022 et surtout le sacre mondial au Qatar ont définitivement consacré son statut de légende nationale.

Mardi soir, face au Bénin, le résultat passera donc presque au second plan. À Buenos Aires, les regards seront tournés vers le numéro 10, pour une dernière apparition sous le maillot qu’il a porté pendant plus de vingt ans.

Une dernière danse pour Lionel Messi avec l’Albiceleste, dans un Monumental appelé à célébrer l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football.