Sélectionneur du Portugal: « si Ronaldo le souhaite, il reviendra »

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Le sélectionneur du Portugal Jorge Jesus a ouvert la porte dimanche à un retour de sa superstar Cristiano Ronaldo, qui a quitté le rassemblement international cette semaine après avoir appris qu’il allait être mis sur le banc pour un deuxième match consécutif.

« Cristiano ? Pour la prochaine fenêtre internationale, il sera convoqué. S’il le souhaite, il reviendra parmi nous. Nous en reparlerons avant la prochaine liste, mais c’est à lui de décider », a déclaré Jorge Jesus en conférence de presse après la victoire contre la Norvège (2-1) en Ligue des nations.