Botola: le Wydad brise sa série noire face au Difaâ El Jadida (0-2)

Le Wydad Casablanca s’est imposé sur la pelouse du Difaa El Jadida par 2 buts à 0, en match de la 2è journée de la Botola Pro D1 « Inwi », disputé samedi au stade El Abdi.

Oussama Zemraoui (27e) et Silvère Ganvoula (59e) ont signé les buts de la victoire des Rouges.

Cette victoire permet au Wydad Casablanca d’empocher ses trois premiers points cette saison, après sa défaite lors de la première journée, et s’installe à la 8e place au classement.

L’équipe de Doukkala, réduite à dix après l’expulsion de Zakaria Oubraim (86e), subit sa deuxième défaite consecutive est reste lanterne rouge.