La Coupe arabe des clubs fait son retour en 2027

La Coupe arabe des clubs fera son grand retour en 2027, après trois années d’interruption. L’Union arabe de football (UAFA) a annoncé la reprise de la compétition à l’issue de sa réunion ordinaire, tenue jeudi en présence des membres de son conseil d’administration, dont Hany Abu Rida, premier vice-président de l’instance.

Selon l’UAFA, la prochaine édition est programmée du 21 juillet au 8 août 2027. La dernière édition de la compétition avait eu lieu en Arabie saoudite entre juillet et août 2023, sous l’appellation de « Coupe du Roi Salmane des clubs ».

La prochaine édition pourrait se tenir en Égypte. Le secrétaire général de l’UAFA, Jarallah Al-Salmi, a indiqué que des discussions étaient actuellement en cours avec les autorités égyptiennes en vue d’accueillir la compétition.

De son côté, Hany Abu Rida, également président de la Fédération égyptienne de football, a qualifié la réunion de « fructueuse ». Il a notamment indiqué que les échanges avaient porté sur les prochaines compétitions organisées par l’UAFA, dont la Coupe arabe des clubs.

Le responsable égyptien a toutefois souligné que la relance de la compétition devra tenir compte de la forte densité du calendrier du football international. Les engagements des clubs et des sélections, aux niveaux continental et international, compliquent en effet la fixation d’une date qui ne chevauche pas d’autres rendez-vous majeurs.

« Le calendrier est très difficile durant cette période, aussi bien pour les sélections que pour les clubs, en raison de sa forte densité », a déclaré Abu Rida, précisant que l’UAFA travaillait à trouver une formule permettant d’organiser ses compétitions en coordination avec la FIFA et à des dates adaptées.

Le retour de la Coupe arabe des clubs reste ainsi conditionné à une coordination étroite entre les différentes instances du football afin de garantir une programmation compatible avec les autres échéances internationales et continentales.