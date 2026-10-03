Nora Fatehi en couple avec Yassine Bounou? une photo relance les rumeurs

La vie privée de l’artiste marocaine Nora Fatehi et du gardien de but international Yassine Bounou se retrouve de nouveau au centre de l’attention des internautes et de la presse people, après la diffusion d’une vidéo tournée lors de la présence de la chanteuse aux événements de la Fashion Week de Paris.

Les réseaux sociaux ont largement réagi à un détail repéré par les internautes lors de la récente apparition de Nora Fatehi dans la capitale française. L’écran de son téléphone portable laissait en effet apparaître une photo sur laquelle elle posait aux côtés du gardien marocain.

Des vidéos ainsi que des captures agrandies de l’écran du téléphone ont rapidement circulé sur les plateformes sociales, donnant lieu à diverses interprétations. Certains internautes se sont demandé s’il s’agissait d’une simple apparition fortuite de la photo ou d’une manière indirecte d’adresser un message au public.

Cette séquence a suscité une avalanche de commentaires parmi les fans des deux célébrités. Les avis restent toutefois partagés : certains y voient un nouvel indice venant confirmer l’existence d’une relation entre Nora Fatehi et Yassine Bounou, après plusieurs mois de rumeurs et de spéculations, tandis que d’autres estiment qu’il pourrait simplement s’agir d’une amitié particulièrement proche.