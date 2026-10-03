Botola: le WAC pourrait gagner sur tapis vert après sa défaite face à Temara

Le Wydad de Casablanca pourrait finalement obtenir gain de cause sur tapis vert face au Wydad de Temara, malgré sa défaite (2-1) sur le terrain lors de la première journée de la Botola Pro.

Selon des informations rapportées par le Site Info, le Wydad de Temara aurait aligné lors de cette rencontre un joueur suspendu, en l’occurrence Imad Babassa. Ce dernier avait écopé d’une suspension de quatre matchs alors qu’il évoluait la saison dernière avec l’équipe Espoirs de l’AS FAR.

La situation soulève une question particulière en raison du fonctionnement du système électronique utilisé pour l’établissement des feuilles de match. En principe, celui-ci ne permet pas automatiquement d’inscrire un joueur faisant l’objet d’une suspension. Toutefois, le cas de Babassa présente une spécificité : la sanction avait été prononcée lors de la saison précédente, alors que le joueur portait les couleurs de l’équipe Espoirs de l’AS FAR, avant son transfert au Wydad de Temara cette saison.

D’après les sources de du Site Info, la suspension enregistrée dans le système n’est pas apparue au moment de l’enregistrement du joueur avec son nouveau club. Une situation qui aurait ainsi permis son inscription sur la feuille de match et sa participation à la rencontre face au Wydad de Casablanca.

Au-delà de cet aspect technique, la question est désormais de savoir si le Wydad de Casablanca peut obtenir les trois points sur le plan réglementaire.

L’article 109 du Code disciplinaire de la Fédération royale marocaine de football prévoit en effet plusieurs mécanismes permettant de soulever une éventuelle irrégularité. La procédure ne se limite pas à la réserve formulée pendant la rencontre ou à la réclamation déposée par un club.

Dans le cas présent, la procédure d’évocation pourrait notamment être envisagée. Celle-ci permet, sous certaines conditions, de soulever une irrégularité même en l’absence de réserve ou de réclamation. Le texte prévoit que le président de la FRMF, les membres du comité directeur ainsi que les présidents des ligues nationales et régionales peuvent saisir le dossier avant la validation définitive du résultat, dans les conditions prévues par la réglementation et dans un délai pouvant aller jusqu’à 12 jours à compter des faits.

Ainsi, l’absence de réserve formulée durant la rencontre ne signifie pas nécessairement que toute possibilité d’examiner l’affaire est écartée.

Le dossier dépendra donc de l’interprétation et de l’application des dispositions réglementaires en vigueur, notamment concernant l’éligibilité du joueur à participer à la rencontre et la procédure susceptible d’être engagée.

Si la participation d’Imad Babassa, alors qu’il était toujours sous le coup d’une suspension, venait à être officiellement établie et qu’une procédure réglementaire était engagée dans les délais prévus, le résultat de la rencontre pourrait être remis en cause.

Le Wydad de Casablanca, battu 2-1 sur la pelouse de Temara, pourrait ainsi voir l’issue sportive de cette première journée évoluer sur le terrain réglementaire.