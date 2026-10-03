Espagne: un joueur quitte la sélection pour la naissance de son fils

Le milieu de terrain du PSG Fabian Ruiz a quitté samedi le rassemblement de la Roja pour assister à la naissance de son premier enfant à Paris, a indiqué la Fédération espagnole (RFEF).

Le joueur âgé de 30 ans va ainsi manquer le match de Ligue des nations contre la République tchèque, prévu dans la soirée à Oviedo.

La RFEF n’a pas évoqué son éventuel retour, avec un dernier match à disputer mardi en Croatie, à Split, pour conclure cette trêve internationale.

Tout juste sacrés champions du monde, les Espagnols ont démarré leur campagne par deux succès probants, en Angleterre (3-2) et contre la Croatie (4-1).