Mohamed Ouahbi ne tiendra pas de conférence de presse avant Maroc–Mali

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La sélection marocaine affrontera le Mali ce dimanche au Grand Stade de Tanger, en marge d’un match amical pour préparer les prochaines échéances.

Les Lions de l’Atlas effectueront ce samedi leur dernière séance d’entraînement au Grand Stade de Tanger. Elle sera ouverte aux médias pendant quinze minutes, à partir de 17 heures.

Par ailleurs, le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, ne tiendra pas de conférence de presse avant la rencontre. Il s’exprimera devant les médias après le match pour revenir sur le résultat et la prestation des Lions.

Rappelons que le coup d’envoi de Maroc–Mali sera donné à 18 heures. Il s’agit de la troisième rencontre des Lions de l’Atlas durant cette trêve internationale, après celles face au Gabon et au Lesotho.