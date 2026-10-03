Météo Maroc: les prévisions du dimanche 04 octobre 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 04 octobre 2026.

– Temps chaud sur les provinces sud et le Souss et assez chaud sur les plaines intérieures.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les côtes centres.

– Passages nuageux denses, la matinée, sur le Rif, le Saiss, Oulmès et les plaines Nord-ouest avec risque d’ondées et d’orages isolés.

– Nuages instables sur les Haut et Moyen Atlas, leurs régions voisines, le Rif, l’Oriental et les provinces sahariennes avec averses orageuses.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Anti-Atlas et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/30°C sur les provinces sahariennes et l’intérieur du Souss, de 14/20°C sur l’Oriental, la vallée de Moulouya et près des côtes et de 20/24°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur l’Oriental et les régions centres et en baisse ou stationnaire ailleurs.

– Mer peu agitée sur la méditerranée et sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.