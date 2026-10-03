Manal Benchlikha surprise par l’engouement autour de son prochain concert

La chanteuse marocaine Manal Benchlikha a fait part de sa surprise et de sa grande satisfaction après l’épuisement des billets de deuxième catégorie pour son prochain concert à Casablanca, prévu le 21 novembre prochain à la salle couverte du Complexe Mohammed V.

À travers une story publiée sur son compte Instagram officiel, l’artiste a expliqué qu’elle s’attendait à un bel engouement de la part de son public, sans toutefois imaginer que les billets s’écouleraient aussi rapidement.

Cette réaction a particulièrement réjoui l’interprète de « Fras », qui a tenu à remercier implicitement son public pour cette mobilisation en amont du rendez-vous. Elle a également exprimé son impatience de retrouver ses fans casablancais et de partager avec eux un moment qu’elle promet placé sous le signe de la musique et de la proximité avec le public.

L’épuisement rapide d’une partie des billets vient ainsi renforcer l’attente autour de ce concert, annoncé par Manal Benchlikha comme un rendez-vous d’envergure. L’artiste, qui connaît un succès grandissant avec ses dernières productions musicales, devrait pouvoir compter sur une forte affluence pour cette date très attendue à Casablanca.

À quelques semaines du spectacle, l’engouement autour de la billetterie constitue déjà un premier indicateur de l’attente suscitée par ce nouveau rendez-vous de la chanteuse marocaine avec son public.