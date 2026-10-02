Ligue des nations: la France de Zidane tenue en échec par l’Italie

L’équipe de France a concédé le nul contre l’Italie (1-1) en Ligue des nations, vendredi au Stade de France, dans ce qui constitue le premier accroc du nouveau sélectionneur Zinédine Zidane, après deux victoires pour débuter son mandat.

Michael Olise a ouvert le score d’une superbe frappe sur coup franc (55e) mais Alessandro Bastoni a égalisé peu de temps après (68e). Les Bleus ont terminé à dix après l’expulsion de Dayot Upamecano (85e).

Les Français (7 points) restent en tête de leur groupe devant la Belgique (6 pts), qu’ils recevront lundi.