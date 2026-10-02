L’équipe du Burkina Faso bloquée au Maroc à la veille de son match amical en Argentine

L’équipe du Burkina Faso était bloquée vendredi soir à Casablanca, au Maroc, faute de transporteur, à la veille du match amical qu’elle doit disputer contre l’Argentine à Buenos Aires, a annoncé la Fédération burkinabè de football (FBF).

Les Etalons sont restés dans la capitale économique du royaume après leur victoire 1-0 contre la Centrafrique lundi dans le cadre des qualifications pour la CAN-2027. Ils devaient ensuite prendre le chemin de Buenos Aires, mais « le déplacement de la sélection nationale a été perturbé à la suite de l’annulation sans préavis, par l’affréteur de l’avion, du vol initialement programmé pour le (mercredi) 30 septembre », a indiqué la FBF dans un communiqué.

« Différentes options ont été explorées pour réorganiser un nouveau départ mais des contraintes liées notamment au délai de voyage ont suscité des réserves au sein des joueurs », a-t-elle ajouté, sans davantage de précisions et sans être en mesure d’indiquer si l’équipe allait pouvoir se rendre à temps en Argentine.

Le coup d’envoi est prévu samedi à 21 heures locales (02h00 à Paris, dans la nuit de samedi à dimanche).

Ce match doit être le deuxième d’une série de trois rencontres amicales pour l’Argentine après la victoire contre la Bolivie (4-0) mercredi soir à Cordoba et avant le grand rendez-vous contre le Bénin, mardi prochain au stade Monumental de Buenos Aires, qui sera l’occasion pour le peuple argentin de faire ses adieux à sa légende Lionel Messi.