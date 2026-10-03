Crise du logement : plusieurs manifestations en Espagne

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Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé samedi à Madrid et dans plusieurs villes espagnoles pour réclamer un meilleur accès au logement, au lendemain du rejet par les députés d’une série de mesures proposées par le gouvernement.

Ces manifestations, programmées avant le vote de vendredi, interviennent dans un contexte de mobilisation déclenchée une dizaine de jours plus tôt par l’expulsion de Maricarmen Abascal, une Madrilène de 87 ans devenue le symbole de la crise du logement qui touche l’Espagne depuis plusieurs années.

À Madrid, où une centaine de militants occupent depuis une semaine la Puerta del Sol, plusieurs cortèges, conduits derrière une large banderole proclamant « Vers la grève générale », doivent converger vers une autre grande place du centre de la capitale.

« Ce qui se respire dans les rues, c’est une nouvelle énergie, une énergie que nous n’avions pas vue depuis longtemps », a souligné la porte-parole du Syndicat des locataires à l’origine du mouvement, Valeria Racu, dans une déclaration transmise à la presse.

Elle a également appelé à « récupérer cet outil historique qu’ont toujours utilisé les gens qui travaillent pour transformer la réalité : la grève générale ».

Le rejet, vendredi, des textes défendus par le gouvernement a par ailleurs relancé les interrogations sur l’avenir de la législature, qui doit s’achever en 2027. Selon la presse espagnole, le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, s’est donné quelques jours pour évaluer la situation avant de décider de l’opportunité de convoquer des élections anticipées.

Le gouvernement n’a pas réussi à réunir une majorité au Congrès, le Parti populaire (PP, droite), Vox (extrême droite) et Junts (indépendantiste catalan) ayant voté contre les deux textes soumis au vote.

La mobilisation a été ravivée par l’expulsion de Maricarmen Abascal, chassée de l’appartement où elle vivait depuis sept décennies après que la société immobilière ayant acquis le bien a souhaité augmenter son loyer de 275 %.

Comme dans plusieurs grandes capitales européennes, l’accès à un logement abordable constitue l’un des principaux problèmes sociaux en Espagne, où les plateformes de location touristique et les fonds d’investissement sont notamment accusés par les associations de contribuer à la hausse des prix et à la réduction de l’offre destinée aux habitants.

Selon la Banque d’Espagne, le pays, qui compte près de 50 millions d’habitants, fait face à un déficit d’environ 700.000 logements.

S.L.