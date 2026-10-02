Météo Maroc: les prévisions du samedi 03 octobre 2026

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 03 octobre 2026.

– Temps assez chaud à localement chaud sur l’intérieur du Souss et les provinces sahariennes et assez chaud sur l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla et Rhamna et le Sud-est.

– Nuages bas avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne.

– Averses orageuses sur le Saiss, les Haut et Moyen Atlas et leurs versants est voisines.

– Ondées et orages sur le Rif et l’extrême sud des provinces sahariennes.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, l’Oriental, l’Atlas et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/29°C sur les provinces sahariennes et l’intérieur du Souss, et de 19/23°C partout ailleurs.

– Température en baisse sur l’Oriental, l’Est de la Méditerranée et le Saiss et en hausse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Casablanca et Boujdour, et peu agitée à agitée ailleurs.