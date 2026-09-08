Le Raja en négociations avancées avec Marouan Azarkan

Le Raja de Casablanca est entré en négociations avancées pour s’attacher les services d’un joueur marocain ayant évolué en Europe et qui occupe le poste d’ailier droit.

Selon une source proche du dossier citée par le Site Info, le Raja négocie actuellement avec Marouan Azarkan, après que son directeur sportif, Matthias Rogier, a reçu son CV et s’est renseigné sur le joueur, son rendement et ses qualités.

La même source indique que le club casablancais négocie avec le joueur ainsi qu’avec son agent, d’autant plus qu’Azarkan est actuellement sans club, ce qui rend son recrutement accessible financièrement si les deux parties parviennent à un accord sur l’ensemble des détails.

Âgé de 24 ans, Marouan Azarkan a notamment évolué aux Pays-Bas sous les couleurs du Feyenoord, de l’Excelsior et de l’FC Utrecht. Il a également rejoint les Émirats arabes unis, où il était lié au club d’Al-Nasr, avant de le quitter.