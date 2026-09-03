Le père de Soufiane Rahimi, «Youari», n’est plus

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Le père de l’international marocain Soufiane Rahimi, Mohamed Rahimi, plus connu dans la famille du Raja de Casablanca sous le surnom de « Youari », est décédé, suscitant une vive émotion dans le milieu du football marocain.

Figure bien connue de la famille rajaouie, Mohamed Rahimi avait consacré de nombreuses années au Raja de Casablanca, où il était notamment chargé du matériel. Il avait également accompagné de près les premiers pas de ses fils dans le football, dont Soufiane Rahimi, devenu au fil des années l’un des cadres de la sélection nationale.

Ces dernières semaines, l’état de santé de Mohamed Rahimi avait suscité l’inquiétude. Plusieurs anciens joueurs du Raja lui avaient notamment rendu visite alors qu’il était hospitalisé à Casablanca, témoignant de l’attachement dont il bénéficiait au sein de la famille du club.

Père de Soufiane Rahimi, mais également de Houcine Rahimi, lui aussi footballeur, « Youaari » occupait une place particulière dans l’histoire familiale et rajaouie. Son parcours au sein du club a notamment permis à ses enfants de grandir dans l’environnement du Raja et de se rapprocher très tôt du football.

La disparition de Mohamed Rahimi intervient ainsi comme une douloureuse épreuve pour Soufiane Rahimi et sa famille, mais aussi pour les nombreux proches et anciens joueurs du Raja qui l’ont connu au fil des années.