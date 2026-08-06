Coupe de la CAF: les FAR et le Raja face à des adversaires à la portée au 2e tour préliminaire

Par LeSiteinfo avec MAP

Les FAR de Rabat et le Raja de Casablanca ont hérité d’adversaires à la portée à la suite du tirage au sort de la nouvelle édition de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) au titre de la saison 2026-2027, effectué jeudi au siège de l’instance dirigeante africaine au Caire.

Exemptés du premier tour préliminaire en raison de leur classement continental, les deux représentants marocains entameront ainsi leur campagne africaine directement au deuxième tour préliminaire.

Les Militaires seront opposés au vainqueur de la confrontation entre les Tchadiens de l’Association sportive du PSI et le club ivoirien de Korhogo, sachant que les FAR disputeront le match aller à l’extérieur avant d’accueillir leur adversaire au retour à Rabat.

De son côté, le Raja de Casablanca affrontera le vainqueur du duel entre les Nigérians d’El Kanemi Warriors et l’Uniäo Desportiva International (UDIB) de la Guinée-Bissau. Les Verts joueront également le match aller à l’extérieur avant de recevoir au retour à Casablanca.

Les rencontres aller du premier tour préliminaire de cette compétition sont programmées du 4 au 6 septembre prochain, tandis que les matches retour se dérouleront du 11 au 13 septembre. Les rencontres aller du deuxième tour préliminaire auront lieu les 16, 17 et 18 octobre, les matches retour étant prévus les 23, 24 et 25 octobre.