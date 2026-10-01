TAMWILCOM fait le bilan du premier semestre et approuve son budget 2027

Le Conseil d’administration de TAMWILCOM s’est réuni le mardi 29 septembre à Rabat. Il a notamment examiné l’activité de l’institution au titre du premier semestre 2026 ainsi que ses résultats financiers à fin juin. Cette réunion a par ailleurs été consacrée à l’approbation du budget pour l’exercice 2027.

Les indicateurs arrêtés à fin juin font ressortir un volume de 23,9 milliards de DH de financements mobilisés grâce à l’intervention de TAMWILCOM, correspondant à 14,7 milliards de DH d’engagements, en faveur de plus de 31.500 opérations de crédit. Les entreprises représentent la principale catégorie bénéficiaire, avec près de 26.000 opérations. Ces résultats traduisent la contribution de l’institution à l’accès au financement, conformément aux orientations de sa feuille de route stratégique JOSSOUR 2030.

L’activité de garantie en faveur des entreprises privées, cœur de métier de TAMWILCOM, a permis de mobiliser près de 20 milliards de DH de crédits au premier semestre 2026. Les engagements dans ce cadre se sont élevés à 11,5 milliards de DH.

Les TPE et microentreprises constituent une composante importante de cette intervention. À travers Damane Express, plus de 20.000 crédits ont ainsi été garantis, pour un volume de crédits de 2,7 milliards de DH.

Le financement de l’activité des PME demeure également un axe majeur. Le mécanisme Damane Atassyir, dédié à la garantie des crédits de fonctionnement, a permis de mobiliser 14,5 milliards de DH de crédits au cours de la période. Les engagements correspondants se sont établis à 7,9 milliards de dirhams. Le financement de l’investissement des entreprises a, pour sa part, été soutenu à travers Damane Istitmar, qui a couvert 2,4 milliards de dirhams de crédits, pour 1,3 milliard de DH d’engagements.

TAMWILCOM a également poursuivi son intervention en faveur des Etablissements et Entreprises Publics, à travers la garantie d’instruments de financement mobilisés auprès de bailleurs de fonds nationaux et internationaux, avec 2 milliards de DH d’engagements au premier semestre.

L’activité de la fenêtre participative DAAMA TAMWIL affiche également une dynamique soutenue, avec un volume de financements de plus de 400 millions de DH en faveur des entreprises, en progression de 72% par rapport au premier semestre 2025.

Sur le plan financier, le Conseil d’administration a examiné les comptes arrêtés au 30 juin 2026. L’activité globale de TAMWILCOM au premier semestre s’est traduite par la réalisation d’un Produit Net Bancaire de 413 millions de DH, ainsi que d’un Résultat Net de 198 millions de DH.

S.L.