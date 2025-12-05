Mazagan Beach & Golf Resort dévoile son programme pour le nouvel an

Mazagan Beach & Golf Resort dévoile son programme exclusif pour célébrer le passage à la nouvelle année dans une ambiance festive, immersive et chaleureuse. Cette année, le Resort invite ses hôtes à vivre une soirée unique où chaque restaurant conserve son âme et son identité tout en rendant hommage à l’Afrique, continent d’inspirations culturelles et musicales.

Bushra by Buddha-Bar: L’élégance orientale

Le restaurant Bushra by Buddha-Bar proposera une soirée raffinée portée par la musique orientale. Les convives seront enchantés par les performances d’Imane Nassif et Mahjoub Dghoughi. Entre voix envoûtantes et rythmes orientaux, Bushra by Buddha-Bar promet une expérience élégante et sensorielle, sublimée par les créations culinaires signatures du Chef, pour commencer la soirée en beauté.

Sel de mer : Le jazz africain au service des saveurs terre & mer

Dans un cadre élégant et feutré, Sel de mer vibrera avec l’African Jazz Band accompagnée de la talentueuse Hajar Alaoui. Une ambiance chic, inspirée des clubs de jazz africains, viendra sublimer la cuisine terre & mer du restaurant où poissons, fruits de mer et viandes sélectionnées offriront une expérience gastronomique raffinée, fidèle à l’excellence culinaire de Sel de mer.

Market Place : L’Afrique dans toute sa splendeur

Pour cette fin d’année, Market Place deviendra le cœur vibrant de la thématique africaine.

Au programme, une ambiance musicale africaine assurée par l’African Fusion Band pour une immersion totale, un buffet mettant à l’honneur les saveurs variées du continent africain. Une vraie promesse pour un voyage à travers l’Afrique pensé pour les familles et les amis souhaitant célébrer ensemble dans une atmosphère joyeuse et authentique.

Olives : Un spectacle pour les plus petits

Un grand spectacle spécialement conçu pour les enfants viendra compléter cette soirée festive afin que les plus jeunes profitent eux aussi d’un moment magique et inoubliable.

Lobby : Le grand rassemblement pour le compte à rebours

À l’approche de minuit, tous les convives se retrouveront au Lobby magnifiquement décoré et animé par Dj Ali Balla.

Le maître de cérémonie mènera la soirée et orchestrera le grand compte à rebours dans une ambiance africaine festive et chaleureuse. Une célébration commune pensée pour réunir familles et amis dans un moment de joie partagée.

Un brunch animé le 1er janvier

Pour prolonger la fête, Mazagan Beach & Golf Resort proposera un brunch animé le 1er janvier, idéal pour commencer 2026 dans une atmosphère conviviale, gourmande et festive.

Mazagan Beach & Golf Resort promet un programme riche et vibrant pour accueillir 2026 dans un cadre où variété, sophistication et expériences sur mesure permettront à chacun de célébrer selon ses envies.