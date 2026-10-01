Préscolaire à Kénitra : CARE Maroc et Stellantis dressent le bilan de ChildStep

À l’occasion de l’événement de clôture du projet ChildStep, CARE Maroc et Stellantis Maroc en partenariat avec Stellantis Philanthropy, ont présenté les résultats d’une initiative menée depuis octobre 2024 afin d’améliorer l’accès des enfants âgés de 3 à 6 ans à une éducation préscolaire inclusive et de qualité dans la province de Kénitra.

Mis en œuvre par CARE Maroc avec le soutien de Stellantis Maroc, ChildStep concrétise l’engagement conjoint des deux partenaires en faveur de l’égalité des chances et du développement de la petite enfance. Le projet articule son action autour de trois priorités : l’amélioration des infrastructures, le renforcement de la qualité pédagogique et l’accompagnement des familles.

Le projet a accompagné six unités préscolaires, à travers la réhabilitation de deux classes, la réalisation de quatre classes modulaires ainsi que l’aménagement et l’équipement d’espaces adaptés aux besoins des jeunes enfants. Neuf installations sanitaires ont également été aménagées afin d’améliorer les conditions d’accueil, d’hygiène et de sécurité au sein des établissements concernés.

Ce résultat représente une réalisation significative pour le projet, qui a dépassé son objectif initial de plus de 25 %.

Au total, 381 enfants, dont 196 filles, ont bénéficié de ces actions, contre un objectif initial de 300. Le mobilier adapté, les supports pédagogiques et l’amélioration des espaces ont favorisé l’apprentissage, le jeu, la socialisation et l’autonomie. Le projet a également enregistré un taux d’assiduité supérieur à 88 %, témoignant de l’adhésion des enfants et de leurs familles.

Dix éducatrices ont été formées et accompagnées pour consolider leurs pratiques pédagogiques, améliorer la gestion de classe et proposer des activités mieux adaptées au développement, au rythme et aux besoins de chaque enfant.

Les familles ont aussi été au cœur de ce dispositif. 295 mères ont pris part à des cours d’alphabétisation, des ateliers pratiques et des séances de sensibilisation consacrées à l’éducation et au bien-être des enfants. Cette mobilisation a contribué à renforcer leur autonomie, leur confiance et leur implication dans le suivi du parcours éducatif de leurs enfants.

« Au début, mon fils Ali n’osait pas aller vers les autres enfants. Aujourd’hui, il est impatient d’aller à l’école, participe aux activités et me raconte ses jeux avec ses camarades. Dans notre milieu rural, il est rare de trouver une classe bien aménagée, avec des sanitaires adaptés aux petits. Le voir apprendre dans ces conditions me rassure. De mon côté, les cours d’alphabétisation me donnent confiance pour lire, écrire et compter. Je commence même à imaginer une petite activité à moi. Je suis fière de voir Ali grandir, et fière du chemin que je fais moi aussi. » Maman d’Ali, participante aux cours d’alphabétisation à l’école Al Kacimiyine, du projet ChildStep

À l’occasion de la rentrée scolaire, une campagne de proximité a complété le dispositif dans les établissements accompagnés. Les équipes sont allées à la rencontre des familles pour mieux faire connaître les bénéfices du préscolaire, encourager les inscriptions et familiariser les enfants avec leur nouvel environnement à travers des activités ludiques et éducatives.

« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir contribué au développement de ChildStep, un projet qui traduit concrètement l’ambition philanthropique de Stellantis : agir au plus près des territoires pour favoriser l’éducation, l’inclusion et l’égalité des chances. La qualité du partenariat noué avec CARE Maroc, fondé sur une vision partagée et une réelle complémentarité d’expertises, a été déterminante pour apporter des réponses durables aux besoins des enfants, de leurs familles et des communautés locales. » Hakim Semmami, Directeur de la Communication et de la Responsabilité Sociétale de Stellantis Maroc

Le bilan de ChildStep souligne qu’une amélioration durable du préscolaire suppose d’agir conjointement sur la capacité d’accueil, la qualité pédagogique et l’environnement familial. Il met aussi en lumière quelques besoins qui subsistent encore, notamment pour répondre à une demande d’accueil encore supérieure aux capacités disponibles.

« Se rapprocher d’un territoire, soutenir les familles et travailler avec la communauté, c’est créer les conditions pour que chaque enfant puisse s’épanouir et développer pleinement son potentiel ; C’est pourquoi nous œuvrons à soutenir une école non pas en tant que service isolé mais en tant qu’acteur dans son écosystème. C’est autour de cette vision que CARE Maroc et Stellantis ont uni leurs efforts pour créer un impact durable, en investissant dans la jeunesse dès le plus jeune âge et contribuer à bâtir le jeune citoyen responsable de demain » Hlima Razkaoui, directrice de CARE Maroc

À travers Child Step, CARE Maroc et Stellantis Maroc réaffirment leur engagement en faveur d’une éducation préscolaire inclusive et de qualité, convaincus que chaque enfant mérite les meilleures chances de réussir dès les premières années de sa vie.