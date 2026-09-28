Robin van Persie en famille à Tanger: le Maroc pourrait-il récupérer son fils?

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L’ancienne star du football néerlandais Robin van Persie a séjourné ces deux derniers jours à Tanger, en compagnie de son épouse marocaine, Bouchra, originaire de Marrakech.

L’ancien international néerlandais a notamment visité, avec son épouse, un célèbre établissement de bien-être de la ville du Détroit.

Cette visite à Tanger suscite plusieurs interrogations, notamment autour de la possibilité de voir le fils de Van Persie, Shaqueel, représenter un jour la sélection marocaine plutôt que les Pays-Bas.

Âgé de 19 ans, Shaqueel évolue au poste d’attaquant au Feyenoord Rotterdam. Cette saison, il a disputé six des sept premières rencontres avec le club néerlandais.

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