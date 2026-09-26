France: Mbappé forfait pour la suite du rassemblement des Bleus

Par LeSiteinfo avec MAP

Blessé au genou face à la Turquie vendredi soir en Ligue des nations (1-0), l’attaquant de la sélection française Kylian Mbappé sera forfait pour les prochains matches sous les ordres de Zinédine Zidane, rapporte « L’Equipe ».

« Le capitaine des Bleus a quitté l’hôtel ce samedi matin après plusieurs échanges entre le staff médical de l’équipe de France et celui du Real Madrid. L’attaquant est à l’entière disposition de son club », précise le journal sportif.

« Mbappé ne sera pas remplacé dans le groupe par Zinédine Zidane », a indiqué L’Equipe citant le staff des Tricolores, ajoutant qu’une séance d’entraînement se déroulera à huis clos à 19 heures au centre d’entraînement de l’Union Saint-Gilloise en prévision du match contre la Belgique lundi soir.

Zidane disposait de plusieurs options pour remplacer son capitaine, notamment Marcus Thuram, Christopher Nkunku, Moussa Diaby et Mickaël Pagis, mais il a finalement décidé de s’appuyer uniquement sur les profils déjà convoqués.

L’équipe nationale française a réussi ses débuts en Ligue des nations en allant s’imposer vendredi soir 1-0 en Turquie, pour le compte de la première journée de la compétition européenne, pour la première de Zinédine Zidane à la tête des Bleus.

Kylian Mbappé a inscrit l’unique but de la rencontre avant de quitter la pelouse cinq minutes plus tard, touché au genou gauche sur l’action de son but.

Pour son premier match sur le banc de l’équipe de France, Zidane commence son mandat par une victoire, devenant le premier sélectionneur des Bleus à remporter son premier match depuis Aimé Jacquet en 1994.

Les hommes de Zidane devront rapidement enchaîner avec trois rencontres de Ligue des nations: d’abord un déplacement en Belgique le 28 septembre, avant la réception de l’Italie le 2 octobre puis de la Belgique trois jours plus tard.