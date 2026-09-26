Élue députée, Fatima Ouchay promet de rester au service des citoyens

L’artiste Fatima Ouchay a tenu à adresser un message de remerciement aux habitants de la région Casablanca-Settat, via son compte Facebook, après avoir décroché un siège au Parlement lors des élections législatives organisées mercredi. Elle était tête de liste régionale du Parti de la justice et du développement (PJD) dans la région Casablanca-Settat.

Dans une longue publication, Fatima Ouchay écrit : « Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. À ma famille, à ma grande famille, les habitants de ma chère région Casablanca-Settat, et à tous les citoyens marocains ! Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Je vous écris aujourd’hui le cœur rempli d’amour et de gratitude, non pas en tant que gagnante d’un siège au Parlement, mais en tant que l’une des vôtres, qui a gagné grâce à vos prières, votre confiance et votre affection. »

Elle poursuit : « En toute sincérité et avec beaucoup d’amour, ce n’est pas moi qui ai gagné… Celle qui reçoit aujourd’hui de nombreuses félicitations, c’est vous. C’est vous qui méritez cette victoire. Vous avez gagné en faisant le choix d’un parti intègre, d’un parti du sérieux et de la discipline, un parti dont les mains n’ont jamais été entachées par des transactions douteuses, et qui sont restées, restent et resteront propres. Les objectifs de ses militants, hommes et femmes, n’ont jamais été autres que la justice sociale, la défense des droits des citoyens, la préservation de la stabilité et la garantie d’une vie digne, ainsi que la défense des principes, des valeurs humaines et de notre identité. »

« C’est vous qui avez gagné en accordant votre confiance à nos militants intègres, qui n’ont ni vendu ni acheté, et qui sont restés fidèles à la patrie et au peuple. Je n’ai rien fait… C’est vous qui avez tout fait. Vous êtes sortis, vous avez voté, vous avez défendu, vous avez cru et vous avez démontré que l’intégrité et le sérieux dans l’exercice des responsabilités ont encore leur place dans la politique de notre pays. »

Fatima Ouchay ajoute : « Dans notre chère patrie, je ne dirai pas que j’ai gagné, mais que nous avons tous gagné. Votre victoire est une dette que je porterai à jamais et un geste que je n’oublierai jamais. Je vous remercie, un à un, famille après famille, dans tous les quartiers, toutes les rues, toutes les villes et tous les villages de notre cher pays. Sans vous, et après Dieu, je ne serais pas là aujourd’hui. Je vous promets de rester à votre service, et non votre supérieure, et que ce siège demeure votre siège, votre voix. Du fond du cœur… merci. Merci à vous, ma mère, ma sœur, moi qui suis fière de vous. »

L’élection de Fatima Ouchay à la Chambre des représentants marque une nouvelle étape dans son parcours professionnel, jusque-là consacré au domaine artistique. Cette entrée en politique s’inscrit également dans la volonté du PJD, à l’occasion des élections de 2026, de s’ouvrir à des personnalités issues de différents horizons professionnels, médiatiques et artistiques, à l’image de Fatima Ouchay et du journaliste et écrivain Samir Chawki, qui a lui aussi décroché un siège parlementaire après être arrivé en tête de la liste des élections législatives dans la préfecture d’arrondissements Al Hay Hassani.