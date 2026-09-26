Le journaliste Hamid Barrada n’est plus

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Le journaliste Hamid Barrada est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, à l’âge de 87 ans.

Né en 1939 à Tanger, le défunt, diplômé en philosophie, en droit et en sociologie politique, avait rejoint l’hebdomadaire «Jeune Afrique», où il est devenu grand reporter. Il en a été, ensuite, rédacteur en chef de 1974 à 1985 et collaborateur régulier, avant d’être nommé directeur Maghreb/Moyen-Orient de la chaîne francophone « TV5 ».

Il a été le présentateur et animateur, entre 2007 et 2018, de l’émission «Mais Encore ?» sur la chaîne de télévision «2M».