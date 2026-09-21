Alcott signe sa première adresse à Marrakech

Chiccorner poursuit le déploiement d’Alcott au Maroc avec l’ouverture, le 20 septembre, d’un nouveau magasin au Carré Eden à Marrakech. Cette inauguration marque une étape importante dans le développement national de la marque italienne, qui s’implante pour la première fois dans la ville ocre et porte désormais son réseau à six points de vente dans le Royaume.

Cette nouvelle adresse intervient un an après l’ouverture du premier magasin Alcott au Morocco Mall à Casablanca. En douze mois, la marque a progressivement installé sa présence dans la capitale économique, avec cinq points de vente ouverts à Morocco Mall, Aeria Mall, Californie Mall, Marina Mall et Maârif. L’arrivée au Carré Eden ouvre ainsi une nouvelle séquence pour Alcott au Maroc, avec une première implantation hors de Casablanca.

Le choix de Marrakech s’inscrit dans la continuité de la stratégie de développement portée par Chiccorner, qui accompagne l’installation de marques internationales dans des emplacements à forte visibilité. Situé au cœur d’un quartier central et animé, le Carré Eden offre à Alcott un point d’ancrage stratégique auprès d’une clientèle locale, nationale et internationale, sensible aux tendances mode et aux expériences retail accessibles.

« Cette première ouverture à Marrakech marque une nouvelle étape dans le développement d’Alcott au Maroc. Après avoir construit une présence solide à Casablanca, nous souhaitions poursuivre notre expansion dans une ville aussi dynamique et attractive que Marrakech. Le Carré Eden s’est naturellement imposé comme un emplacement stratégique pour aller à la rencontre d’une nouvelle clientèle et renforcer progressivement la présence de la marque à l’échelle nationale », souligne Adil Mamoumi, directeur général du groupe Chiccorner.

Avec cette ouverture, Alcott renforce son positionnement auprès d’une génération à la recherche d’un vestiaire actuel, facile à porter et régulièrement renouvelé. La boutique propose les collections homme et femme de la marque, pensées autour d’une mode contemporaine, urbaine et accessible, mêlant essentiels du quotidien, pièces tendance et inspirations issues des dernières influences internationales.

Le nouveau magasin reprend les codes qui caractérisent l’univers Alcott : un espace moderne, une circulation fluide, une présentation claire des collections et une ambiance fidèle à l’ADN italien de la marque. L’expérience en boutique a été pensée pour permettre aux clients de découvrir les nouveautés de manière simple, dynamique et intuitive.

Pour Chiccorner, cette sixième ouverture confirme la dynamique engagée depuis l’arrivée d’Alcott au Maroc. Elle traduit aussi la volonté du groupe de construire un maillage progressif du territoire, en rapprochant la marque de nouvelles communautés de clients et en consolidant son implantation sur le marché marocain du prêt-à-porter accessible.

Créée à Naples en 1990, Alcott s’est imposée comme une marque internationale de mode accessible. Elle s’adresse à une clientèle jeune et contemporaine à travers des collections régulièrement renouvelées, conçues pour accompagner les styles et les moments de vie du quotidien.

Avec son installation au Carré Eden, Alcott entame une nouvelle année de présence au Maroc sous le signe de l’expansion, de la proximité et du développement de son univers auprès des clients marocains.