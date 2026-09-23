Législatives: Fatima Zahra Mansouri vote à Marrakech (VIDEO)

La coordinatrice du leadership collectif du secrétariat général du Parti authenticité et modernité (PAM), Fatima Zahra Mansouri, a voté ce mercredi matin à Marrakech dans le cadre des élections législatives pour l’élection des membres de la Chambre des représentants.

Fatima Zahra Mansouri a accompli son devoir électoral dans un bureau de vote installé à l’école « Tamesna », dans l’annexe administrative de Nakhl Chamal, dans la ville ocre.

Le Parti authenticité et modernité participe à ces élections au niveau national avec 92 listes, comprenant 305 candidats et candidates dans les circonscriptions électorales locales, ainsi que 12 listes regroupant 90 candidates dans les circonscriptions électorales régionales.

Fatima Zahra Mansouri se présente à ces élections en tant que tête de liste du PAM dans la circonscription de la ville de Sidi Youssef Ben Ali, où elle est en concurrence avec neuf autres listes pour l’un des trois sièges à pourvoir dans cette circonscription de la préfecture de Marrakech. Celle-ci comprend également la circonscription de Guéliz-Nakhl (13 listes pour 3 sièges) et celle de Ménara (20 listes pour 3 sièges).