Élections : Driss Chtibi perd son siège parlementaire à Sefrou

Driss Chtibi, membre éminent du groupe socialiste et député durant plusieurs législatures consécutives, n’est pas parvenu à conserver son siège parlementaire lors des élections législatives organisées mercredi dernier.

Dans la circonscription de Sefrou, qu’il représentait lors du précédent scrutin, c’est Mustapha Lakhssem, du Parti du mouvement démocratique et social (PMDS), qui est arrivé en tête, suivi d’Idriss Chbchali, du Parti authenticité et modernité (PAM), puis de Younes Mansour, du Rassemblement national des indépendants (RNI).

Le député de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) était notamment connu pour ses interventions controversées lors des séances plénières qu’il présidait à la Chambre des représentants. Au cours de la dernière législature, entre 2021 et 2026, il s’était également illustré par ses affrontements répétés avec le groupe parlementaire du Parti de la justice et du développement (PJD).

Chteibi avait notamment ordonné l’expulsion du député du PJD Abdessamad Haïker de l’hémicycle, estimant que ce dernier avait enfreint le règlement intérieur de la Chambre des représentants. Lors d’une autre séance plénière, il avait également qualifié les membres du PJD de « chiites communistes ».