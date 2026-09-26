ONU: Bourita s’entretient avec plusieurs de ses homologues à New York

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, vendredi à New York, une série d’entretiens avec plusieurs de ses homologues en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies.

M. Bourita s’est ainsi entretenu avec la ministre d’État, ministre des Affaires étrangères de la République de Côte d’Ivoire, Nialé Kaba, et avec le ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov.

Le ministre s’est également réuni avec son homologue de Saint-Kitts-et-Nevis, Denzil Llewellyn Douglas, ainsi qu’avec le ministre des Affaires étrangères, du Travail et du Commerce des Tuvalu, Paulson Panapa.

Lors de ces entrevues, les parties ont évoqué les relations bilatérales et de coopération dans plusieurs domaines, tout en examinant les moyens de les hisser davantage.