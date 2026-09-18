MOGA Festival célèbre ses 10 ans et investit Essaouira avec un programme OFF inédit

51 événements, 30 activités, 2 concerts gratuits, 18 lieux partenaires et un nouveau volet professionnel “Moga Academy”: en 2026, MOGA poursuit son ambition de faire d’Essaouira une destination culturelle vivante, bien au-delà du festival IN.

Dix ans après sa création à Essaouira, MOGA Festival revient dans la ville qui l’a vu naître du 30 septembre au 4 octobre 2026, pour une édition anniversaire placée sous le signe de la musique, de la création, de la transmission et du partage.

Si le MOGA IN réunira pendant trois jours, du 2 au 4 octobre, les grandes figures internationales et marocaines des musiques électroniques à l’Hôtel Le Golf d’Essaouira & Spa, le MOGA OFF investira la ville les 30 septembre et 1er octobre, avec une programmation gratuite qui fait d’Essaouira une véritable scène à ciel ouvert.

Cette année, le OFF prend une nouvelle dimension avec 51 événements, 30 activités, 2 concerts gratuits, 18 lieux partenaires et 32 Hotspots, mobilisant cafés, restaurants, institutions culturelles, lieux emblématiques et acteurs locaux.

Une programmation qui fait vivre la ville

Pensé comme partie intégrante de l’identité du festival, le MOGA OFF propose deux jours de programmation ouverte à toutes et tous, au croisement des cultures et des pratiques.

Musique et création seront au cœur du programme avec DJ sets, live, performances, sessions autour du vinyle et de la production musicale. La danse et les cultures urbaines seront également à l’honneur à travers le breaking, la House Dance, le Hip-Hop ou encore la danse Gnaoua.

Le OFF valorisera également le patrimoine et les savoir-faire locaux, avec des ateliers autour de l’artisanat, du guembri et de la transmission, tandis que le volet Food & Lifestyle proposera brunchs, expériences culinaires, yoga, sound healing, surf et activités en plein air.

Une programmation Kids & Family permettra enfin aux plus jeunes et aux familles de prendre part à l’expérience MOGA.

À travers cette programmation, le festival poursuit une ambition simple : faire d’Essaouira une partie intégrante de l’expérience MOGA, et permettre aux festivaliers comme aux habitants de se rencontrer dans les lieux qui font l’identité de la ville.

Deux temps forts musicaux au cœur d’Essaouira

Le MOGA OFF sera ponctué par deux concerts gratuits à la Sqala, venant prolonger la rencontre entre musiques électroniques, cultures marocaines et création contemporaine.

Le programme musical investira également les différents lieux partenaires d’Essaouira à travers une multitude de rendez-vous et de soirées, offrant aux festivaliers l’occasion de découvrir la ville autrement et de prolonger leur expérience au-delà du site du festival.

Avec 18 lieux partenaires et 32 Hotspots, MOGA renforce également son rôle de passerelle entre sa communauté internationale et les acteurs locaux. Restaurants, cafés, boutiques, lieux culturels et adresses emblématiques participent ainsi à faire découvrir l’art de vivre d’Essaouira aux visiteurs venus du Maroc et de l’étranger.

Un festival qui contribue à l’écosystème local

Depuis ses débuts, MOGA entretient un lien étroit avec Essaouira et ses acteurs culturels, économiques et associatifs. Le OFF constitue aujourd’hui un outil concret pour ancrer le festival dans son territoire, favoriser les rencontres entre publics locaux, marocains et internationaux et générer des retombées pour les acteurs de la ville.

Cette dynamique s’inscrit dans une évolution plus large du festival. En dix ans, MOGA a accompagné la transformation de la scène électronique marocaine, en créant des espaces de visibilité pour les artistes, DJs et collectifs locaux aux côtés d’artistes internationaux.

L’édition 2026 poursuit cette démarche en allant plus loin : faire d’Essaouira non seulement un lieu de festival, mais aussi un espace de création, de transmission et de professionnalisation.

MOGA PRO : former, connecter, amplifier

Pour ses dix ans, MOGA inaugure ainsi une nouvelle étape avec MOGA PRO, un volet dédié à la formation, au développement professionnel et aux rencontres entre acteurs des musiques électroniques.

MOGA PRO s’articule autour de deux initiatives complémentaires.

La MOGA Academy, développée en partenariat avec l’Association 4S et avec le soutien du British Council, propose deux programmes de formation en amont du festival : l’un consacré à la gestion et à la production de projets culturels, l’autre à la professionnalisation des DJs et producteurs de musiques électroniques, de la production musicale au live DJing en passant par le développement de carrière et la compréhension de l’industrie musicale.

Le 1er octobre, l’Essaouira Dance Summit réunira quant à lui artistes et professionnels marocains et internationaux à Dar Souiri autour des enjeux de structuration et de développement de la scène électronique.

Co-organisé avec la Fondation Hiba et Lisbon Dance Summit, soutenu par la Fondation Hiba, le sommet abordera notamment trois thématiques : le passage du talent local à la carrière internationale, la construction d’écosystèmes musicaux solides et durables, et les nouvelles sources de revenus pour les artistes au-delà de la performance scénique.

Avec MOGA PRO, le festival souhaite créer un véritable parcours : former, connecter, visibiliser et amplifier les talents et les initiatives de la scène électronique.

Dix ans à Essaouira, une histoire qui continue

Né en 2016 à Essaouira, MOGA s’est depuis développé au-delà des frontières marocaines avec des éditions au Portugal depuis 2021, en Espagne depuis 2025 et bientôt au Brésil.

Mais Essaouira reste le point de départ et le cœur du projet.

Pendant cinq jours, la ville accueillera une communauté internationale venue pour la musique, mais aussi pour son patrimoine, sa gastronomie, ses savoir-faire, son énergie créative et son art de vivre.

Pour ses dix ans, MOGA ne célèbre pas seulement une décennie de festival : il célèbre une ville, une communauté et une histoire qui continue de s’écrire.

Le MOGA IN se tiendra du 2 au 4 octobre 2026 à l’Hôtel Le Golf d’Essaouira & Spa, avec quatre scènes et une programmation réunissant artistes internationaux, figures de la scène marocaine et talents émergents.

Le MOGA OFF, gratuit et ouvert à toutes et tous, se déroulera les 30 septembre et 1er octobre dans différents lieux d’Essaouira.

Le programme complet et les horaires seront disponibles prochainement sur www.mogafestival.com et les réseaux sociaux du festival.

MOGA poursuit son voyage jusqu’au Brésil

Après Essaouira, le Portugal et l’Espagne, MOGA poursuit son aventure internationale et posera ses valises au Brésil en novembre 2027, dans l’État de Bahia.

Pour préparer cette nouvelle destination, MOGA partira à la rencontre du public brésilien dès l’automne 2026 avec un Summer Tour dans plusieurs grandes villes du pays, une première série de rendez-vous qui permettra de faire découvrir l’univers du festival et de commencer à tisser des liens avec les scènes et communautés locales.

De Essaouira à Bahia, MOGA revendique une même ambition : faire voyager l’âme d’Essaouira partout où le festival s’installe. Une âme faite de musique, de partage, de curiosité, de cultures qui se rencontrent et d’une certaine façon de vivre le territoire. Si chaque édition s’ancre dans son environnement et ses communautés, Essaouira reste le point de départ, le cœur et l’inspiration de cette aventure nomade.