Du cinéma à la politique: l’actrice Fatima Ouchay élue députée

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L’artiste Fatima Ouchay a remporté un siège au Parlement à l’issue des élections législatives qui se sont déroulées hier mercredi, après avoir été tête de liste régionale du Parti de la justice et du développement (PJD) dans la région Casablanca-Settat.

L’arrivée de Fatima Ouchay à la Chambre des représentants marque une nouvelle étape dans son parcours professionnel, puisqu’elle passe du domaine artistique à la politique. Cette candidature s’inscrit également dans la volonté du PJD, à l’occasion des élections de 2026, de s’ouvrir à des personnalités issues de différents horizons professionnels, médiatiques et artistiques, à l’image de Fatima Ouchay et du journaliste et écrivain Samir Chaouki, qui a lui aussi décroché un siège parlementaire après avoir remporté les élections législatives dans la préfecture d’arrondissements de Hay Hassani.

Pour rappel, l’adhésion de l’artiste Fatima Ouchay au PJD et son entrée en politique avaient suscité, à l’époque, de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. La comédienne marocaine avait alors répondu à cette polémique dans une publication, écrivant notamment :

«À ceux qui s’interrogent et s’étonnent : “De l’art à la politique ?”, je réponds que l’art est, dans son essence, un reflet de la société. Tout comme il véhicule des messages porteurs de sens et exerce une influence, il est lui aussi influencé. Oui, il est influencé par des volontés politiques et des orientations institutionnelles. Depuis toujours, et à travers l’histoire, les arts, dans toutes leurs formes, ont fait partie du paysage général qui les entoure».