CAN 2027: tout ce qu’il faut savoir avant Maroc-Gabon

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection nationale marocaine de football entame, vendredi au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat (19h00 GMT), sa campagne dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2027), en accueillant le Gabon pour le compte de la première journée du groupe A.

Placés également aux côtés du Niger et du Lesotho, les Lions de l’Atlas débuteront leur parcours qualificatif à domicile, avant de se déplacer mardi 29 septembre en Afrique du Sud pour affronter Les Crocodiles lésothiens lors de la deuxième journée.

Cette rencontre constitue la première sortie officielle de la sélection nationale depuis la Coupe du monde 2026.

Le sélectionneur national Mohamed Ouahbi a convoqué 29 joueurs pour cette fenêtre internationale, avec notamment le retour de Nayef Aguerd et la présence de plusieurs jeunes éléments, dont Soufiane El-Faouzi, Yassir Zabiri, Tawfik Bentayeb et Abdellah Ouazane.

Le Maroc devra, toutefois, composer avec plusieurs absences. Achraf Hakimi et Ismael Saibari sont suspendus pour cette rencontre, tandis qu’Ayoub El Kaabi et Chadi Riad sont indisponibles pour blessure.

Du côté gabonais, cette confrontation intervient dans un contexte marqué notamment par le retrait international de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant, capitaine et figure emblématique des Panthères, a annoncé sa retraite internationale, mettant, ainsi, fin à son parcours avec la sélection gabonaise.

Les deux sélections se connaissent bien pour s’être affrontées à plusieurs reprises ces dernières années.

Lors des éliminatoires de la CAN-2025, le Maroc avait remporté les deux confrontations face au Gabon, à Agadir (4-1) puis à Franceville (5-1).

Cette première journée des éliminatoires constitue, ainsi, un premier rendez-vous important pour les Lions de l’Atlas, qui ambitionnent de bien lancer leur campagne qualificative devant leur public.

La phase finale de la CAN-2027 est prévue du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.