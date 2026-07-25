Nael El Aynaoui, nouvelle cible des cadors anglais

Naël El Aynaoui continue d’attirer les convoitises des plus grands clubs européens après sa saison remarquée avec l’AS Rome et la sélection nationale.

Selon plusieurs médias italiens, Liverpool et Manchester United se livrent désormais une véritable bataille pour s’attacher les services du joueur de 25 ans lors de ce mercato estival.

Les Reds auraient déjà pris les premiers contacts afin de se renseigner sur la situation du joueur et les conditions d’un éventuel transfert, avant que Manchester United ne s’invite à son tour dans le dossier.

L’intérêt pour Aynaoui ne se limite toutefois pas aux deux géants anglais. Fenerbahçe suit également de près son évolution, tandis que la Roma aurait fixé son prix entre 35 et 40 millions d’euros.

Arrivé à Rome à l’été 2025 en provenance du RC Lens contre 23,5 millions d’euros, El Aynaoui avait rejoint le club italien avec une clause permettant au club français de percevoir un pourcentage sur une éventuelle revente.

Auteur d’une saison convaincante, l’international marocain a disputé 34 matches toutes compétitions confondues, inscrivant deux buts et délivrant deux passes décisives. Il s’est également illustré sous les couleurs du Maroc lors de la CAN 2025 et de la Coupe du monde 2026.

H.M