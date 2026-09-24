Sanaa Akroud révèle les raisons de son retrait du cinéma

La comédienne marocaine Sanaa Akroud a démenti les rumeurs faisant état de son retrait du monde de la comédie, expliquant qu’elle avait simplement choisi de ne pas participer à des projets dont elle n’était pas convaincue par les détails ou le contenu.

Sanaa Akroud a confié que le métier d’actrice l’avait psychologiquement éprouvée au cours des dernières années, au point de lui faire perdre une partie de sa passion pour ce métier, notamment parce qu’elle avait pris en charge sur ses propres fonds une partie des coûts de production de certaines de ses œuvres.

La comédienne marocaine a assuré qu’elle continuerait à écrire et qu’elle participerait aux projets qu’elle écrit elle-même et dont elle assume la responsabilité. Elle a également souligné que son lien avec son public ne s’était pas rompu, mais s’était au contraire renforcé grâce au contenu qu’elle partage sur YouTube.

Sanaa Akroud a par ailleurs expliqué que YouTube lui avait offert un espace pour aborder des sujets qu’elle n’avait pas toujours l’occasion de traiter dans les productions cinématographiques et télévisuelles. Selon elle, l’évolution de l’industrie et des réseaux sociaux a ouvert aux artistes de nouvelles voies pour s’exprimer et toucher leur public.