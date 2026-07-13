L’AC Milan sous le charme de Noussair Mazraoui

L’avenir de Noussair Mazraoui pourrait s’écrire en Serie A. En quête de renforts pour son secteur défensif, l’AC Milan aurait jeté son dévolu sur l’international marocain, dont la situation à Manchester United suscite de nombreuses interrogations.

Relégué à un rôle plus discret lors de la seconde partie de la saison dernière, le latéral des Lions de l’Atlas ne serait plus considéré comme un élément incontournable chez les Red Devils. Une situation qui pourrait précipiter son départ à l’occasion du mercato estival.

Selon les informations du journaliste italien Matteo Moretto, reprises par plusieurs médias étrangers, les Rossoneri suivent de près le dossier Mazraoui. Le club milanais souhaiterait attirer le défenseur marocain afin de renforcer son couloir droit et préparer la saison à venir.

Toujours selon la même source, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam et du Bayern Munich serait favorable à un changement d’air et ne fermerait pas la porte à une nouvelle aventure en Italie.

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2028, Noussair Mazraoui est actuellement évalué à près de 18 millions d’euros. Reste désormais à savoir si les dirigeants milanais passeront à l’offensive dans les prochaines semaines pour convaincre les Red Devils de laisser partir le Lion de l’Atlas.

D.Y