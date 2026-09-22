Maroc-Gabon : Ilias Akhomach convoqué par Mohamed Ouahbi

Le sélectionneur de l’équipe nationale « A », Mohamed Ouahbi a convoqué Ilias Akhomach, joueur de Villarreal (Espagne), pour se joindre au stage de l’équipe nationale.

L’équipe nationale a effectué, mardi, une nouvelle séance d’entraînement au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, dans le cadre de sa préparation pour la rencontre face au Gabon comptant pour la 1ère journée des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2027).

Programmée en fin de matinée, cette séance a été consacrée à la poursuite du travail technique et tactique, conformément au programme établi par le staff technique.

L’équipe nationale effectuera, jeudi, une séance d’entraînement au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat à partir de 17h30 ouverte aux médias les 15 premières minutes.

S.L.