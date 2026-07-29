Manchester United ne veut pas lâcher Noussair Mazraoui

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Noussair Mazraoui devrait poursuivre son aventure à Manchester United, malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens durant ce mercato estival.

Selon « The Peoples Person », média spécialisé dans l’actualité des Red Devils, l’international marocain restera à Old Trafford cet été, en dépit des rumeurs entourant son avenir et de son récent changement d’agence. Mazraoui avait en effet suscité plusieurs interrogations après avoir confié la gestion de ses intérêts à l’agence Panthera, mettant ainsi fin à sa collaboration avec Rafaela Pimenta.

L’AC Milan serait le club le plus intéressé par son profil. Le défenseur marocain a été annoncé comme une cible du club italien, où il pourrait retrouver son ancien entraîneur Ruben Amorim. Des discussions auraient même été engagées avec son représentant afin d’étudier un éventuel transfert.

Manchester United ne compte cependant pas se séparer du joueur, dont le contrat court jusqu’en juin 2028, avec une année supplémentaire en option.

Sa polyvalence, qui lui permet d’évoluer aussi bien sur le côté qu’en défense centrale, en fait un élément important de l’effectif. Il est également considéré comme l’une des meilleures recrues réalisées par le club ces dernières années.

L’intérêt pour Mazraoui s’est renforcé après ses prestations avec le Maroc lors de la Coupe du monde 2026. Le défenseur a contribué au parcours des Lions de l’Atlas, éliminés par la France en quarts de finale.

H.M.