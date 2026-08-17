Sofiane Boufal approché par le WAC ? Le vrai du faux

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Le nom de Sofiane Boufal circule de nouveau du côté du Wydad de Casablanca. Plusieurs médias ont en effet évoqué une possible arrivée de l’international marocain chez les Rouges lors du mercato estival.

Contactée par Le Site info, une source responsable au sein du club casablancais a toutefois démenti cette information. Le salaire du joueur constituerait actuellement un obstacle majeur, le Wydad n’étant pas en mesure de supporter une telle charge financière.

Une arrivée de Boufal pourrait néanmoins être envisagée à l’avenir, à condition que le joueur accepte de revoir ses prétentions salariales à la baisse. Pour le moment, la direction wydadie privilégie d’autres pistes et travaille à boucler plusieurs renforts jugés prioritaires.

Le Wydad avait déjà tenté d’attirer Sofiane Boufal sous la présidence de Hicham Aït Menna, mais le joueur avait décliné la proposition. D’autres clubs arabes, notamment l’Espérance de Tunis, auraient également manifesté leur intérêt.

Boufal resterait toutefois déterminé à poursuivre sa carrière en Europe et ne souhaiterait pas, pour l’instant, faire de concessions sur son salaire.

H.M.