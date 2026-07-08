Wydad: un candidat à la présidence prépare déjà un gros coup au mercato

Le Wydad de Casablanca s’apprête à lancer son vaste chantier de reconstruction, qui débutera par l’élection d’un nouveau comité directeur appelé à conduire le club lors de la prochaine étape, en remplacement du bureau de Hicham Aït Menna.

Contactée par Le Site info, une source fiable a indiqué que l’ensemble des candidats à la présidence du Wydad portent des idées et des projets ambitieux visant à servir les intérêts du club. Certains ont même présenté des garanties en entamant déjà leurs premières démarches, afin de démontrer leur capacité à succéder à Aït Menna et leur volonté d’assumer la responsabilité de diriger le club.

La même source cite notamment le candidat Anas Karami, qui aurait déjà pris contact avec plusieurs joueurs afin de tenter de les convaincre de rejoindre le Wydad en cas de victoire à l’élection.

Selon notre source, le candidat aurait notamment placé un joueur étranger de renom sur sa liste de recrues potentielles. Ce dernier évolue dans l’un des championnats les plus relevés d’Afrique et porte les couleurs de l’un des grands clubs du continent.

La source a toutefois refusé de révéler l’identité du joueur concerné. Elle a ajouté que l’assemblée générale placera le Parlement du Wydad face à une lourde responsabilité : celle de choisir le comité le plus apte à diriger le club lors de la prochaine étape.

H.M.