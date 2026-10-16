Conseil de la concurrence: 185 opérations de concentration économique validées en 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Le contrôle des projets d’opérations de concentration économique a donné lieu à 185 opérations autorisées en 2025 sur un total de 190 décisions émises par le Conseil de la concurrence, selon le rapport annuel dudit Conseil.

Ces décisions ont totalisé, en termes d’engagements financiers, un montant de 2.056,7 milliards de dirhams (MMDH), dont 56,92 MMDH d’investissements impliquant des capitaux marocains, précise le Conseil.

Tels que ressortant des déclarations des parties, les principaux enjeux attachés aux notifications autorisées par le Conseil de la concurrence courant de l’exercice 2025, concernent en premier lieu la diversification du portefeuille d’investissement et des marchés, évoqués respectivement dans des proportions de près de 19% et 18%, fait savoir la même source.

En seconde position, les parties perçoivent les opérations engagées comme des opportunités de recherche de synergies et de complémentarités dans 17% des cas, suivie de l’accroissement des activités dans à peu près 12% des cas.

Parmi les autres visées recherchées figurent l’amélioration de la qualité du service rendu, l’augmentation des capacités de production ainsi que le renforcement de la performance industrielle, et du positionnement sur le marché marocain. Ces objectifs sont poursuivis respectivement dans des proportions variant de 8 à 9%.

Par ailleurs, le Conseil de la Concurrence note que 73,6% des concentrations parvenues durant l’année 2025 ont demandé le bénéfice des procédures de traitement simplifiées et accélérées des concentrations économiques, tandis que les autres dossiers ont été instruits selon la procédure normale.

La répartition des décisions d’autorisation rendues par le Conseil de la concurrence en matière de concentrations économiques par type d’opérations, permet de relever la prédominance des prises de contrôle s’élevant à près de 82% avec 151 projets, dont un peu plus de 61% constituent des prises de contrôle exclusif (113 projets autorisés).

La création d’entreprises communes a concerné 16 projets autorisés, soit près de 9% du total autorisé parmi les projets de concentration économique notifiés.

Le rapport révèle aussi que les opérations de développement externe autorisées par le Conseil de la concurrence, au titre de l’exercice 2025, émanent pour l’essentiel des activités de service et des industries manufacturières, représentant ensemble une proportion d’environ 55%.

Les secteurs de la santé humaine et action sociale se positionnent au 3ème rang avec une proportion de 9%, tandis que les activités financières et d’assurance s’accaparent la 4ème place avec un taux de 8%.