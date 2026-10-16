Pays-Bas: le jeune gardien Adam El Maach signe à Helmond Sport

Le jeune gardien de but marocain Adam El Maach a signé son premier contrat professionnel avec Helmond Sport, évoluant au championnat néerlandais de deuxième division, a annoncé le club.

El Maach (17 ans) dispute actuellement sa quatrième saison avec le club et fait désormais partie de l’équipe première sous la direction de l’entraîneur Frédéric Frans, a précisé le club dans un communiqué, notant que cette signature vient récompenser la « progression constante » d’El Maach au sein de l’académie du club et son « travail acharné ».

Le jeune gardien de but « talentueux » avait rejoint en 2023 l’académie sportive d’Helmond, où il a continué à progresser ces dernières années, avant de faire ses premiers pas avec l’équipe première, devenant, à seulement 17 ans, le deuxième gardien de but du Helmond, indique le communiqué, ajoutant qu’El Maach a également pu faire ses preuves lors du match amical contre Willem II en septembre, où il a démontré son potentiel avec « plusieurs arrêts décisifs ».

« Nous sommes ravis de voir un autre jeune joueur intégrer l’équipe première de notre club (…) Adam a mérité cette place par ses propres moyens et est déjà notre deuxième gardien à seulement 17 ans. Une belle récompense pour sa progression et son travail acharné », a déclaré à cet égard le directeur technique du club, Dirk Jan Derksen.

De son côté, le jeune international marocain s’est dit « fier et heureux » de franchir cette étape dans son club formateur. « Grâce à un travail acharné et au soutien indéfectible de mon entourage, j’ai pu atteindre ce moment exceptionnel (…) C’est une étape importante, mais ce n’est que le début de ce que je souhaite accomplir ici », a-t-il déclaré.

Plus tôt cette année, El Maach a disputé la Coupe d’Afrique des Nations U17 avec l’équipe du Maroc, ce qui lui a permis de « démontrer ses qualités au niveau international », relève le communiqué.