Le Raja annonce le départ de cinq joueurs

Le Raja Club Athletic a officialisé le départ de cinq joueurs de son effectif à l’issue de la saison. Il s’agit de Mouad Dahhak, Hilal El Ferdoussi, Abdelkarim Baadi, Moussa Konaté et Bissar Halimi, dont les contrats avec le club sont arrivés à leur terme.

Dans un communiqué, le Raja a exprimé sa profonde gratitude envers ces joueurs pour leur engagement et les efforts fournis durant leur passage sous les couleurs des Verts.

« Le Raja Club Athletic adresse ses sincères remerciements et sa reconnaissance à ces joueurs pour leur dévouement et leur professionnalisme tout au long de leur aventure avec le club. Il leur souhaite plein succès dans la suite de leur carrière », indique le communiqué.

La plupart des joueurs concernés occupaient principalement un rôle de remplaçants au cours de la saison écoulée.

Ces départs interviennent alors que le Raja entame un nouveau cycle avec l’arrivée de l’entraîneur tunisien Nasreddine Nabi, nommé pour succéder au technicien sud-africain Fadlu Davids à la tête de l’équipe.

D.Y