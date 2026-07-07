Le Wydad fixe la date de l’élection de son nouveau président

Le bureau dirigeant du Wydad Athletic Club a arrêté la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire et élective du club au titre de la saison 2025-2026.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le club casablancais a annoncé que cette assemblée générale se tiendra le mardi 21 juillet 2026, à partir de 16 heures, dans un hôtel de Casablanca.

Selon le communiqué, l’ordre du jour prévoit l’examen et l’approbation des rapports moral et financier, la validation de la liste des nouveaux adhérents, ainsi que la présentation de la démission du bureau dirigeant actuel, avant l’élection d’un nouveau bureau appelé à prendre les rênes du club.

Le Wydad précise également que les adhérents recevront, dans les délais prévus par la réglementation, l’ordre du jour détaillé ainsi que les rapports moral et financier, afin de finaliser les procédures légales menant à l’installation de la nouvelle équipe dirigeante.

D.Y