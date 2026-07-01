Wydad: les supporters appellent les joueurs à prendre exemple sur les Lions de l’Atlas

Les supporters du Wydad de Casablanca ont réagi à la dernière vidéo publiée par le club sur ses réseaux sociaux, consacrée à la dernière séance d’entraînement de l’équipe.

De nombreux fans ont critiqué les joueurs, pointant du doigt leurs prestations décevantes lors des dernières rencontres, mais aussi le manque de rythme et d’engagement affiché par plusieurs éléments durant cette séance.

Plusieurs supporters ont même invité les joueurs du Wydad à prendre exemple sur les Lions de l’Atlas engagés en Coupe du monde. « Vous avez regardé le match face aux Pays-Bas? », a écrit l’un d’eux en commentaire.

Les supporters estiment que le niveau actuel du Wydad est très loin des attentes placées dans le club et exhortent les joueurs à s’inspirer des performances de la sélection marocaine et de son état d’esprit affiché au Mondial.

H.M.